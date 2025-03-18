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الجهاد الإسلامي تنعى الناطق باسم السرايا الشهيد أبو حمزة

05:50 م الثلاثاء 18 مارس 2025

أبو حمزة

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وكالات
نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الناطق باسم سرايا القدس الشهيد "أبو حمزة"، الذي اغتاله جيش الاحتلال خلال القصف على غزة.

وأكدت الحركة أن اغتيال "ناجي أبو سيف" "لن يثنينا عن مواصلة الدفاع عن شعبنا وحقوقه، بل سيزيدنا إصراراً على المقاومة".

وأضافت في بيان صادر عن الحركة: "لقد عرف الإعلام الشهيد صوتًا من أصوات المقاومة، لا يخشى في الله لومة لائم، بليغًا في فصاحته، وجريئاً في مواقفه البطولية المعبرة عن المقاومة، والمدافعة عن حقوق شعبنا، وما بدل تبديلاً".

وتابع البيان: "إن هذا الاغتيال الغادر والحاقد الذي ارتكبه الكيان الصهيوني النازي المجرم، ضمن سلسلة من المجازر الوحشية والدموية التي سفكت خلال الساعات الماضية دماء المئات من الأبرياء والأطفال والنساء، بدعم وتشجيع وتمويل من الإدارة الأمريكية، أمام صمت العالم العاجز والجبان، سيزيدنا إصراراً وتصميماً على التمسك بالدفاع عن شعبنا وحقوقه حتى إفشال أهداف العدوان كاملة".

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