ممثل فرنسا بمجلس الأمن يدين الهجمات الإسرائيلية على غزة

وكالات

حذر ممثل فرنسا في مجلس الأمن، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح كارثيًا، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والتضييق على دخول المساعدات الإنسانية.

وأدان المندوب الفرنسي الهجمات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد مئات المدنيين، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا لحماية السكان المدنيين.

كما طالب المسؤول الفرنسي السلطات الإسرائيلية بضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي، مؤكدًا أن أي عمليات عسكرية يجب ألا تستهدف المدنيين أو تعرّض حياتهم للخطر.

وفي السياق ذاته، أشاد ممثل فرنسا بجهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر لإنهاء التصعيد والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.