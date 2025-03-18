غادي آيزنكوت: إعادة بن غفير إلى الحكومة تضحية بالأسرى الأحياء

وكالات

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، إن إعادة حزب "القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير إلى الحكومة تمثل تضحية بالأسرى الأحياء.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن آيزنكوت انتقاده لأداء بن غفير، مؤكداً أنه "فشل بشكل واضح كوزير للأمن القومي".

كان منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أكد أنه لا يمكن العودة إلى الأوضاع التي سبقت وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على ضرورة منع الحصار الكامل للمساعدات الإنسانية في القطاع.

وأوضح أن الإنجازات التي تحققت خلال فترة التهدئة تتعرض حاليًا للتدمير، داعيًا إلى احترام وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وأشار إلى أن القيود الإسرائيلية أدت إلى حرمان 600 ألف شخص في غزة من الوصول إلى مياه نظيفة، كما أن الإجراءات الجديدة ضد منظمات الإغاثة ستؤثر بشكل كبير على قدرتها على العمل.

وشدد على أهمية حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم، مع الالتزام بالقانون الدولي.