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مندوب الجزائر بمجلس الأمن: الدم الفلسطيني يُستخدم لتصفية الحسابات بين السياسيين في إسرائيل

05:03 م الثلاثاء 18 مارس 2025

قصف غزة

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وكالات

اتهم مندوب الجزائر في مجلس الأمن، إسرائيل بفرض عقاب جماعي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن الاحتلال يستخدم التجويع كأداة في الحرب.

وقال المندوب الجزائري، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح بدخول أي شاحنة مساعدات إلى القطاع لأكثر من أسبوعين، مما فاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل استمرار العدوان.

واعتبر أن الدم الفلسطيني أصبح يُستخدم لتصفية الحسابات بين السياسيين في إسرائيل، في إشارة إلى استمرار العدوان رغم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يواجهها سكان القطاع.

كما أدان الدبلوماسي الجزائري الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك قرار وقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة.

وطالب مندوب الجزائر الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين بالضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية للمدنيين المحاصرين.

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