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منسق أممي: يجب احترام وقف إطلاق النار

04:50 م الثلاثاء 18 مارس 2025

وقف إطلاق النار في غزة

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وكالات

أكد منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه لا يمكن العودة إلى الأوضاع التي سبقت وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على ضرورة منع الحصار الكامل للمساعدات الإنسانية في القطاع.

وأوضح أن الإنجازات التي تحققت خلال فترة التهدئة تتعرض حاليًا للتدمير، داعيًا إلى احترام وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وأشار إلى أن القيود الإسرائيلية أدت إلى حرمان 600 ألف شخص في غزة من الوصول إلى مياه نظيفة، كما أن الإجراءات الجديدة ضد منظمات الإغاثة ستؤثر بشكل كبير على قدرتها على العمل.

وشدد على أهمية حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم، مع الالتزام بالقانون الدولي.

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وقف إطلاق النار الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية
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