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إعلام عبري: العملية العسكرية في قطاع غزة هدفها الضغط على حماس

04:45 م الثلاثاء 18 مارس 2025

قصف غزة

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وكالات

نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية أن تل أبيب قد تضطر إلى وقف القتال في أي مرحلة من أجل التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الغارات على غزة هدفها الضغط على حماس لتليين موقفها في المفاوضات.

كانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أعلنت اليوم الثلاثاء، استشهاد عدد من كبار قادة الحركة في قصف إسرائيلي استهدف منازلهم في قطاع غزة، وسط تصعيد عسكري متواصل تشنه قوات الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم.

وأكدت حركة حماس في بيان لها استشهاد عصام الدعليس، رئيس متابعة العمل الحكومي، وياسر حرب، عضو المكتب السياسي للحركة، إلى جانب المهندس محمد الجماصي، عضو المكتب السياسي، وأحمد الحتة، وكيل وزارة العدل، بالإضافة إلى اللواء محمود أبو وطفة، وكيل وزارة الداخلية، واللواء بهجت أبو سلطان، مدير عام جهاز الأمن الداخلي.

وأوضحت الحركة أن الشهداء كانوا في مقدمة العمل الميداني، ولعبوا دورًا رئيسيًا في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من خمسة عشر شهرًا.

وشددت حماس على أن سياسة الاغتيالات التي ينتهجها الاحتلال لن تثنيها عن مواصلة مقاومة الاحتلال، مؤكدة أن "دماء الشهداء ستكون وقودًا لاستمرار معركة التحرير".

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