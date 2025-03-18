إيران تدين هجمات إسرائيل على غزة

طهران- (د ب أ)

أدانت إيران بشدة الغارات الإسرائيلية المكثفة ضد "سكان قطاع غزة العزل"، والتي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال أبرياء، حسبما أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، "إدانته بشدة "للجولة الجديدة من الهجمات التي يشنها ما وصفه بالكيان الصهيوني ضد سكان غزة ، وذلك في ظل استمرار الحصار الغذائي والدوائي المفروض على القطاع، وبضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصف بقائي تلك الهجمات بأنها" استمرار لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في فلسطين المحتلة"، مؤكدًا "المسؤولية المباشرة للحكومة الأمريكية عن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني".

كما شدد المتحدث باسم الخارجية على "مسؤولية جميع الدول ومنظمة الأمم المتحدة في وقف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة"، محذرًا من أن "الصمت والتقاعس تجاه الانتهاكات الفادحة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية من قبل الكيان الصهيوني – والذي يتم بشراكة وتواطؤ شامل من أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الغربية الأخرى – يؤدي إلى انهيار النظام القانوني والأخلاقي القائم على ميثاق الأمم المتحدة" كما لفت إلى "العواقب الكارثية لهذه الأوضاع على الأمن والسلام العالميين".

كما أكد المتحدث باسم الخارجية المسؤولية الخاصة التي تقع على عاتق العالم الإسلامي "لمنع استمرار المجازر وعمليات الإبادة في فلسطين المحتلة"، داعيًا منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ إجراءات جادة "لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم، والتسريع في محاسبة قادة الكيان الصهيوني على جرائمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، إضافة إلى وقف إرسال الأسلحة وأي شكل من أشكال الدعم المالي والاقتصادي".