وزير الخارجية يؤكد ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء 18 مارس، اتصالًا هاتفيًا من السيد "كاسبر فيلدكامب" وزير خارجية هولندا وذلك للوقوف على مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

أكد عبد العاطي لنظيره الهولندي على إدانة مصر للضربات الجوية الإسرائيلية بقطاع غزة فجر اليوم وتعيد التوتر إلى المنطقة وتعرقل الجهود الساعية للتهدئة وإعادة الاستقرار.

وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة والذي يعد انتهاكًا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر قد بذلت جهودًا حثيثة لتثبيت الاتفاق بمراحله الثلاث.

واطلع وزير الخارجية نظيره الهولندي على التطورات الخاصة بالجهود المصرية لدعم التهدئة في غزة والتحضير للمؤتمر المقرر عقده في القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، معربًا عن التطلع لقيام دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا بمواصلة تقديم الدعم الإنساني اللازم لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع والمشاركة في المؤتمر.

كما أكد ضرورة إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، خاصة وأن حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.