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أول صورة لمتحدث سرايا القدس "أبو حمزة" بعد استشهاده

04:25 م الثلاثاء 18 مارس 2025

أبو حمزة

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وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد ناجي أبو سيف الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والمعروف باسم "أبو حمزة"، خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة فجر الثلاثاء 18 مارس 2025.

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من جانبها، نعت ألوية الناصر صلاح الدين محمد محمود البطران قائد وحدة المدفعية، وعضو المجلس العسكري في لواء الوسطى، مؤكدة استشهاده في غارة إسرائيلية على غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ صباح الثلاثاء 18 مارس 2025، إلى 419 شهيدًا، ومئات الإصابات معظمها من الأطفال، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

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