وزير الخارجية والهجرة يستقبل المبعوث التجاري البريطاني الخاص لمصر

كتبت- أسماء البتاكوشي:

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء 18 مارس السيدة "ياسمين قريشي" عضوة مجلس العموم البريطاني، المبعوث التجاري البريطاني الخاص لمصر.

أكد عبد العاطي على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة، منوهاً إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي قارب 5 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، وأعرب عن التطلع لمزيد من العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المُتاحة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك لجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى مصر.

واستعرض وزير الخارجية الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب، مؤكداً على الأهمية التي توليها مصر لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد وزير الخارجية على أهمية البناء على اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية التي تم توقيعها في ديسمبر 2020، وكذلك على نتائج مجلس المشاركة المصري البريطاني الذي عقد في شهر يناير، والذي تم الاتفاق خلاله على تسوية أية قضايا عالقة وبما يسهم في نفاذ الصادرات إلى السوقين المصري والبريطاني.

ونوه عبد العاطي إلى الاهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الجانب البريطاني في مجالات أخرى وفي مقدمتها مجال التعليم الجامعي، كما تطرق إلى مجال السياحة، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أحد أبرز المقاصد السياحية للبريطانيين مؤكدًا على التطلع للعمل على تعزيز حجم تدفق السياحة لمستويات أعلى.