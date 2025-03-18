السعودية تصدر بيانًا بشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة

وكالات

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، الثلاثاء، أدانت فيه الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 400 شخص، وفق السلطات الصحية بالقطاع.

وقالت الخارجية في بيان: "إن المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات استنئاف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، وقصفها المباشر على مناطق مأهولة بالمدنيين العزّل، دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني".

كما شددت الخارجية السعودية على ضرورة "حماية المدنيين الفلسطينيين"، مؤكدة على أهمية "اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بالتدخل الفوري، لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الثلاثاء، إن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية بلغت 404 شهيد وأكثر من 562 إصابة.

وتأتي الضربات وسط وضع إنساني متدهور في القطاع، مع انقطاع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، بنهاية المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة، وعدم الاتفاق على بنود المرحلة الثانية أو تمديد وقف إطلاق النار.