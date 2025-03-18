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الأمين العام للأمم المتحدة: مصدوم من الغارات الإسرائيلية على غزة

04:10 م الثلاثاء 18 مارس 2025

أنطونيو جوتيريش

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(وكالات)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، عن صدمته الشديدة إزاء الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين، وذلك وفق ما جاء في بيان رسمي نشرته الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.

وأكد جوتيريش على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية استئناف تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج غير المشروط عن الأسرى المتبقين.


وجاءت تصريحات الأمين العام بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استئناف غاراته على قطاع غزة، حيث شن هجومًا واسعًا منذ فجر اليوم، أسفر عن استشهاد 404 فلسطينيين وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وفي المقابل، اتهمت حركة "حماس" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من جميع التزاماته.

ودعت الحركة، في بيان رسمي، أبناء الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الخروج في تظاهرات واسعة رفضًا لاستئناف الحرب، مؤكدة أن التصعيد الإسرائيلي لن ينجح في كسر إرادة المقاومة الفلسطينية.

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