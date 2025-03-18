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مسؤول إسرائيلي: نخطط لتصعيد العمليات العسكرية تدريجيا

04:06 م الثلاثاء 18 مارس 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات
نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الغارات الأخيرة على غزة تأتي كمرحلة أولى ضمن عمليات تصعيدية تهدف إلى الضغط على حماس لإطلاق سراح مزيد من الأسرى.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل عازمة على إجبار حماس على التفاوض تحت النار، مشيرا إلى وجود خطة لتصعيد العمليات تدريجيا في القطاع، رغم عدم وضوح توقيت إرسال قوات برية، على حد قوله.

في المقابل، كشف المسؤول الإسرائيلي أن الوسطاء المصريين يكثفون جهودهم لإعادة إطلاق المفاوضات، في ظل استمرار التوتر والتصعيد العسكري.

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