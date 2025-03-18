عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بوقف الحرب واستئناف المفاوضات

وكالات

جددت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة مطالبتها بوقف العمليات العسكرية فورًا واستئناف المفاوضات لإعادة ذويهم، محذرةً من أن استمرار القتال سيؤدي إلى مقتل مزيد من المختطفين.

وأكدت العائلات في بيان أن التدخل العسكري في القطاع أسفر عن مقتل 41 أسيرًا إسرائيليًا، معتبرةً أن "حماس لا تتأثر بهذه العمليات، بينما يدفع الأحباء الثمن".

وشددت العائلات على ضرورة التوصل إلى صفقة تبادل، مشيرةً إلى أن "هناك 59 أسيرا ما زال من الممكن إنقاذهم، ولا سبيل لذلك إلا من خلال اتفاق".

كما انتقدت قرار الحكومة الإسرائيلية بإنهاء المفاوضات والعودة للتصعيد العسكري، متسائلةً: "ماذا يمكنكم تحقيقه الآن بعد 15 شهرًا من القتال؟".

وفي رسالة موجهة إلى الإدارة الأميركية، دعت العائلات الرئيس جو بايدن إلى التدخل العاجل، مؤكدةً أن "الوقت ليس في مصلحة الأسرى المتبقين".