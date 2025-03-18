بعد استئناف العدوان على غزة.. الأردن يحذر من تفجر الأوضاع بالمنطقة

عمان - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، استئناف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، وشنها غارات على مناطق متفرقة في القطاع؛ أسفرت عن ارتقاء وإصابة مئات الفلسطينيين.

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة أن تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله، والذي أنجز بجهود قطرية مصرية وأمريكية، محذرا من مغبة تفجر الأوضاع في المنطقة، إذا استمرت إسرائيل بعدوانها على غزة.

‏ودعا المجتمع الدولي لـ "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة". ‏