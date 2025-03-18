إعلان

استئناف الإبادة على غزة يعيد بن غفير إلى حكومة نتنياهو

03:39 م الثلاثاء 18 مارس 2025

إيتمار بن غفير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
وافق حزب "القوة اليهودية" المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير، الثلاثاء، على العودة إلى الحكومة الإسرائيلية التي استقال منها، وذلك عقب استئناف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال حزب "الليكود"، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان مشترك مع حزب "القوة اليهودية"، إنهما اتفقا على عودة الأخير ووزرائه إلى الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.

وجاء ذلك بعد ساعات من استئناف الاحتلال حرب الإبادة ضد غزة، حيث كثفت فجر اليوم، وبشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، بشن غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة واستهداف المدنيين وقت السحور، ما خلف مئات الشهداء والجرحى والمفقودين خلال ساعات.

ويحتاج نتنياهو إلى بن غفير من أجل تمرير مشروع قانون الميزانية في الحكومة قبل نهاية مارس الجاري كما يقتضي القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير الحكومة الإسرائيلية قطاع غزة حزب الليكود
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الإعلان رسميا عن مقتل رئيس حكومة حماس في غزة
مصر تدين عودة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة
انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية وتحذير من تخفيف الملابس
صحتك في رمضان| تظهر خلال تناول الطعام.. علامات مبكرة تكشف أن كليتك في خطر