استئناف الإبادة على غزة يعيد بن غفير إلى حكومة نتنياهو

وكالات

وافق حزب "القوة اليهودية" المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير، الثلاثاء، على العودة إلى الحكومة الإسرائيلية التي استقال منها، وذلك عقب استئناف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال حزب "الليكود"، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان مشترك مع حزب "القوة اليهودية"، إنهما اتفقا على عودة الأخير ووزرائه إلى الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.

وجاء ذلك بعد ساعات من استئناف الاحتلال حرب الإبادة ضد غزة، حيث كثفت فجر اليوم، وبشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، بشن غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة واستهداف المدنيين وقت السحور، ما خلف مئات الشهداء والجرحى والمفقودين خلال ساعات.

ويحتاج نتنياهو إلى بن غفير من أجل تمرير مشروع قانون الميزانية في الحكومة قبل نهاية مارس الجاري كما يقتضي القانون.