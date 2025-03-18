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قطر: سياسات إسرائيل التصعيدية ستقود إلى إشعال المنطقة

03:30 م الثلاثاء 18 مارس 2025

الجيش الاسرائيلي

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الدوحة - (د ب أ)

أدانت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، بـ "أشد العبارات" استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط شهداء ومصابين، بينهم أطفال ونساء، حيث عدته الدوحة "تحديا سافرا للإرادة الدولية الداعمة للسلام، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار.

وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من أن "سياسات الاحتلال التصعيدية ستقود في نهاية المطاف إلى إشعال المنطقة والعبث بأمنها واستقرارها"، مؤكدة في هذا الصدد الحاجة الماسة إلى استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وصولا إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة.

ونوهت الوزارة إلى أن "الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع بلغت درجة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، ما يستوجب تحرك المجتمع الدولي عاجلا لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني".

وجددت موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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قطر الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة وزارة الخارجية
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