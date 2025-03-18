نتنياهو يكذب.. أسرى إسرائيليون سابقون يعلقون على استئناف حرب غزة

وكالات

استنكر عدد من الأسرى الإسرائيليين السابقين في غزة وعائلاتهم استئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وحذر أقارب الأسرى في غزة من المخاطر المحدقة بأبنائهم في ظل الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق مختلفة من القطاع.

واستأنفت إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء، عدوانها على قطاع غزة بسلسلة من الغارات العنيفة أسفرت عن أكثر من 400 شهيد ومئات المصابين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وقال شقيق الأسير نمرود كوهين إن إسرائيل بأخذها قرار العودة للقتال في غزة "تصدر حكما بالإعدام على المختطفين"، وأضاف "نعلم أن الضغط العسكري تسبب في مقتل 41 مختطفا، فما الذي سيختلف الآن عما كان عليه من قبل؟".

واعتبر "كوهين" أن "الحديث عن انهيار المفاوضات كذب وإسرائيل هي من دمرت الصفقة"، في إشارة إلى رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلته الثانية.

فيما دعا ياردن بيباس، الناجي من الأسر، إلى إنهاء القتال: قائلا "اختُطفت زوجتي وأطفالي أحياءً وقُتلوا في الأسر. أشعر بالرعب على صديقيّ العزيزين ديفيد وأرييل كونيو".

وبينما قال الأسير المفرج عنه لويس هير إن "تجدد القتال هو إنزال عقوبة الإعدام بأصدقائي الذين بقوا في الأسر"، مشيرا "مررنا بجحيم مثل هذا، ووضع الأسرى لا يمكن تصوره في هذه الأثناء، إنه أمر مفجع".

بدوره، انتقد والد الأسير ماتان إنجرست قرار العودة إلى الحرب، وقال "الدولة لم تقاتل من أجل ابني لمجرد أنه جندي ولا أفهم كيف سيعود تحت ضغط عسكري".

من جانبها، أكدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أن الضغط العسكري سيؤدي إلى قتل الأسرى الأحياء واختفاء الأموات، ودعت إلى مظاهرات "بعد قرار الحكومة التضحية بالمختطفين".

وطالبت العائلات بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس فريق المفاوضات، وأضافت في بيان "نسأل الحكومة لماذا انسحبتم من الاتفاق الذي كان من الممكن أن يعيد جميع الأسرى، لن يكون هناك أمن ولا نصر ولا نهضة حتى يعود آخر مختطف إلى إسرائيل".

ودعت العائلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواصلة العمل على إطلاق سراح جميع الأسرى، وشددت على العود إلى وقف إطلاق النار لأن "حياة كثيرين على المحك".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم إلى 404 شهداء، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأفادت صحة غزة، أن أعداد المصابين ارتفعت كذلك إلى 562 إصابة، في ظل استمرار القصف العنيف الذي يستهدف مختلف مناطق القطاع.