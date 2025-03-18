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قبرص تطلق عملية بحث بعد انقلاب قارب مهاجرين قادم من سوريا

03:21 م الثلاثاء 18 مارس 2025

هجرة غير شرعية - أرشيفية

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(وكالات)

أعلنت السلطات القبرصية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عملية بحث وإنقاذ في البحر بعد انقلاب قارب كان يقل 21 مهاجرًا غير شرعي، أبحر من مدينة طرطوس السورية.

ووفقًا للتلفزيون الرسمي القبرصي، فقد تم انتشال سبع جثث على الأقل قبالة سواحل البلاد بينما لا يزال عدد غير محدد من المهاجرين في عداد المفقودين.

وتمكن فريق الإنقاذ من العثور على شخصين على قيد الحياة في المياه الدولية، على بعد حوالي 30 ميلًا بحريًا جنوب شرق الجزيرة.

وأفادت التقارير الأولية بأن القارب تم رصده ويُعتقد أنه كان يحمل ما بين 20 و21 شخصًا عند مغادرته الساحل السوري. من جانبه، أكد مركز التنسيق القبرصي للبحث والإنقاذ أن العمليات جارية، لكنه لم يحدد عدد الضحايا أو الناجين حتى الآن.

وتقع قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، على بعد حوالي 100 ميل بحري غرب لبنان وسوريا، ما يجعلها وجهة رئيسية للمهاجرين الفارين من الأوضاع الصعبة في المنطقة.

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