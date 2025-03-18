"مذبحة".. تركيا تعلق على استئناف الحرب بغزة

أنقرة - (د ب أ)

نددت تركيا، اليوم الثلاثاء، بالهجمات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "المذبحة التي ارتكبتها إسرائيل بحق مئات الفلسطينيين في هجماتها على غزة صباح اليوم تشير إلى دخول مرحلة جديدة في سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأشارت الوزارة على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إلى إن إسرائيل تتحدى الإنسانية من خلال انتهاك القانون الدولي والقيم العالمية بأخطر الطرق.

وأضافت الوزارة في بيانها، إنه وفي الوقت الذي تتزايد فيه جهود البحث عن السلام والاستقرار على المستوى العالمي، فإن هذا الموقف العدواني الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية يهدد المستقبل المشترك للمنطقة. ومن غير المقبول أن تتسبب إسرائيل في دوامة جديدة من العنف.

وقالت إنه من أجل ضمان وقف إطلاق النار الدائم في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا حاسما ضد إسرائيل.

وأوضحت في ختام البيان، :" نحن كتركيا، نكرر دعمنا الثابت للقضية المشروعة للشعب الفلسطيني، ونؤكد من جديد التزامنا بالمساهمة في الجهود الرامية إلى تأمين السلام والاستقرار في المنطقة".