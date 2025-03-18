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حماس تحذر: لدينا أسلحة جديدة لم نستخدمها بعد

03:15 م الثلاثاء 18 مارس 2025

حركة حماس

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(وكالات)


صرح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان، بسام خلف، بأن الحركة تمتلك خيارات عسكرية متعددة للرد على العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك صواريخ لم يتم استخدامها حتى الآن، مؤكدًا أنها ستكون جزءًا من المواجهة إذا استمر التصعيد.

وشدد خلف على أن جميع الخيارات مطروحة، مشيرًا إلى أن المقاومة لن تتوانى عن استهداف مواقع الاحتلال عند نقاط التماس، وذلك خلال تصريحات صحفية لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

كما اتهم خلف، إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر استمرار غاراتها واعتداءاتها على قطاع غزة.

وانتقد خلف الموقف الأمريكي، واصفًا الولايات المتحدة بأنها "شريك استراتيجي لإسرائيل" في تبرير جرائمها، مما يجعلها غير مؤهلة للوساطة في أي مفاوضات سلام مستقبلية.

وأكد خلف أن حماس تواصل حوارها مع الوسطاء الإقليميين، خصوصًا مصر وقطر، لدورهما المحوري في التهدئة ومنع تفاقم الأوضاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة أودت بحياة أكثر من 404 شهداء وأصابت أكثر من 560 آخرين، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، في ظل استمرار جهود الإنقاذ.

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