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حزب وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق بن غفير يعود لحكومة نتنياهو

02:32 م الثلاثاء 18 مارس 2025

إيتمار بن غفير

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن حزب وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق بن غفير عاد لحكومة نتنياهو.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، إلى أن عضو الكنيست إيتمار بن غفير من المتوقع أن يعود قريبًا إلى الحكومة، في إشارة إلى استئناف القتال في قطاع غزة.

واتخذ قرار في حزب "عوتسما يهوديت" بوقف إجراء المقابلات الإعلامية، حيث يمتنع وزراء الحزب في هذه المرحلة عن الإدلاء بتصريحات علنية.

في المقابل، كتب بن غفير صباح الثلاثاء: "نرحب بعودة دولة إسرائيل إلى القتال".

كما عبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن دعمه لاستئناف القتال، قائلاً: "من أجل هذه اللحظة بقينا في الحكومة رغم معارضتنا للصفقة - ونحن عازمون أكثر من أي وقت مضى على إتمام المهمة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم إلى 404 شهداء، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأفادت صحة غزة، أن أعداد المصابين ارتفعت كذلك إلى 562 إصابة، في ظل استمرار القصف العنيف الذي يستهدف مختلف مناطق القطاع.

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إيتمار بن غفير بتسلئيل سموتريتش حكومة نتنياهو بنيامين نتنياهو
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