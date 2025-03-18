داخلية غزة: الأجهزة الشرطية تتابع الحالة الميدانية في كافة محافظات القطاع

غزة - (د ب أ)

قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية تتابع الحالة الميدانية في كافة محافظات القطاع، وتتخذ الإجراءات المساندة للمواطنين في ظل الظروف الحالية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته بصفحتها على موقع فيسبوك اليوم، إن "استمرار جرائم الاحتلال واستهداف قادة وكوادر وزارة الداخلية لن تمنعنا من القيام بواجبنا وخدمة أبناء شعبنا مهما كانت التحديات".

وأشارت داخلية غزة إلى "إقدام الاحتلال على اغتيال اللواء محمود أبو وطفة 58 عاما وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، واللواء بهجت أبو سلطان 56 عاما مدير عام جهاز الأمن الداخلي وذلك بقصف جوي استهدفهما إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين، ضمن عشرات الغارات التي استهدفت منازل المواطنين في جميع محافظات قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في القطاع إلى 404 شهداء و 562 مصابا.