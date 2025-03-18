مصر ترحب بإتمام مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أعربت جمهورية مصر العربية بإتمام المفاوضات الخاصة بمشروع اتفاق السلام بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان.

وقالت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، إن اتفاق السلام يسهم في إنهاء النزاع بين البلدين وإحلال السلام بمنطقة جنوب القوقاز، والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا بالمنطقة.

وأكدت مصر أن هذه الخطوة تأتي تكليلًا للجهود التي بذلتها الدولتان على مدى السنوات الأخيرة، وتعرب عن تطلعها إلى التوقيع على اتفاق السلام بين البلدين الصديقين في أقرب فرصة يراها الطرفان ممكنة.