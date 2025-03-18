إعلان

مصر ترحب بإتمام مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

02:23 م الثلاثاء 18 مارس 2025

أرمينيا وأذربيجان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أعربت جمهورية مصر العربية بإتمام المفاوضات الخاصة بمشروع اتفاق السلام بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان.

وقالت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، إن اتفاق السلام يسهم في إنهاء النزاع بين البلدين وإحلال السلام بمنطقة جنوب القوقاز، والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا بالمنطقة.

وأكدت مصر أن هذه الخطوة تأتي تكليلًا للجهود التي بذلتها الدولتان على مدى السنوات الأخيرة، وتعرب عن تطلعها إلى التوقيع على اتفاق السلام بين البلدين الصديقين في أقرب فرصة يراها الطرفان ممكنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أرمينيا أذربيجان وزارة الخارجية منطقة جنوب القوقاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الإعلان رسميا عن مقتل رئيس حكومة حماس في غزة
مصر تدين عودة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة
انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية وتحذير من تخفيف الملابس
صحتك في رمضان| تظهر خلال تناول الطعام.. علامات مبكرة تكشف أن كليتك في خطر