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الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية جريمة حرب

02:03 م الثلاثاء 18 مارس 2025

الأمم المتحدة

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جنيف - (د ب أ)

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، إن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية المتسارعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ترقى إلى جريمة حرب.

وقال مكتب تورك، في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، إنه قام بتوثيق انتهاكات واسعة للقانون الدولي من قبل إسرائيل.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حاليا في جرائم حرب محتملة ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك قادة مسلحون فلسطينيون .

ودأبت الحكومة الإسرائيلية على تجاهل نتائج مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، متهمة كلا الهيئتين، اللتين تتخذان من جنيف مقرا لهما، بالتحيز ضد إسرائيل.

وقال تورك إن "نقل إسرائيل لأجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها يرقى إلى جريمة حرب".

وكشف مكتب تورك تفاصيل عن زيادة كبيرة في النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية في الفترة من 1 نوفمبر 2023 إلى 31 أكتوبر 2024.

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