مكالمة هاتفية مرتقبة بين ترامب وبوتين اليوم لبحث الحرب بأوكرانيا

(وكالات)

صرح القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيجريان محادثة هاتفية اليوم، بين الساعة الواحدة والثالثة مساء بتوقيت جرينتش، وذلك دون تحديد مدة المكالمة بدقة.

وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن الرئيسين "سيتحدثان طالما رأيا ذلك ضروريًا"، مشيرًا إلى أن المحادثات ستركز على تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى جهود حل النزاع في أوكرانيا.

وأكد بيسكوف أن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن تقارب المواقف بين البلدين تعكس بعض التفاهمات، لكنه شدد على أن هناك "عددًا من القضايا العالقة" التي لا تزال بحاجة إلى مناقشة.

وتُعد هذه المكالمة الثانية بين بوتين وترامب منذ تولي الأخير منصبه في 20 يناير الماضي، حيث جرت الأولى في فبراير. وخلال حملته الانتخابية، كرر ترامب مرارًا تأكيده على قدرته على إنهاء الحرب الأوكرانية خلال 24 ساعة، مستندًا إلى ما وصفه بعلاقته الجيدة مع بوتين.