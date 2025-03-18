بعد استئناف العدوان على غزة.. الصين تحذر من كارثة إنسانية واسعة

بكين - (د ب أ)

أعربت الصين، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء الوضع في قطاع غزة بعدما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات جوية كبيرة على القطاع خلال الليل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج في بكين، إن الصين "قلقة للغاية" وتأمل أن تدعم جميع الأطراف التنفيذ الفعال لوقف إطلاق النار.

وأضافت ماو نينج أنه ينبغي على الأطراف تجنب الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الوضع، ومنع حدوث كارثة إنسانية على نطاق أوسع.

واستأنف الجيش الإسرائيلي عدوانه في جميع أنحاء قطاع غزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد نحو شهرين من بدء وقف إطلاق النار الهش في القطاع الساحلي .

وكانت الصين، قد أكدت على موقفها الرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلة في تصريحات لوزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن "قطاع غزة ملك للفلسطينيين".