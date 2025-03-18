إعلان

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب العاصمة الجزائرية

01:25 م الثلاثاء 18 مارس 2025

زلزال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الجزائر - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على سلم ريختر، اليوم الثلاثاء، مدينة المدية جنوبي العاصمة الجزائرية.

وكشف المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، عن أن مركز الهزة حدد بتسعة كيلومترات شمال منطقة غرب ميهوب.

وذكرت تقارير إعلامية أن الهزة شعرت بها ست ولايات مجاورة.

وأكد جهاز الدفاع المدني أنه لم يتم تسجيل أي تدخل أو إصابات أو خسائر، لافتا أن عمليات التعرف لا تزال متواصلة بولايات المدية، والجزائر العاصمة، وتيزي وزو، والبويرة، وبومرداس والبليدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زلزال الجزائر مركز الهزة ولايات المدية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الإعلان رسميا عن مقتل رئيس حكومة حماس في غزة
مصر تدين عودة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة
انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية وتحذير من تخفيف الملابس
صحتك في رمضان| تظهر خلال تناول الطعام.. علامات مبكرة تكشف أن كليتك في خطر