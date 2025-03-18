زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب العاصمة الجزائرية

الجزائر - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على سلم ريختر، اليوم الثلاثاء، مدينة المدية جنوبي العاصمة الجزائرية.

وكشف المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، عن أن مركز الهزة حدد بتسعة كيلومترات شمال منطقة غرب ميهوب.

وذكرت تقارير إعلامية أن الهزة شعرت بها ست ولايات مجاورة.

وأكد جهاز الدفاع المدني أنه لم يتم تسجيل أي تدخل أو إصابات أو خسائر، لافتا أن عمليات التعرف لا تزال متواصلة بولايات المدية، والجزائر العاصمة، وتيزي وزو، والبويرة، وبومرداس والبليدة.