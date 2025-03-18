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ارتفاع عدد الشهداء إلى 404 فلسطينيين منذ تجدد القصف على غزة

01:21 م الثلاثاء 18 مارس 2025

وزارة الصحة الفلسطينية

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(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم إلى 404 شهداء، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأفادت صحة غزة، أن أعداد المصابين ارتفعت كذلك إلى 562 إصابة، في ظل استمرار القصف العنيف الذي يستهدف مختلف مناطق القطاع.

وأكدت الوزارة في بيانها أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام، بينما تواصل فرق الدفاع المدني وطواقم الإسعاف جهودها لانتشالهم من تحت الأنقاض.

وشهد قطاع غزة خلال الساعات الماضية سلسلة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت المنازل السكنية والمناطق المأهولة بالمدنيين، ما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء والمصابين بشكل متسارع.

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