حماس تعلق على تصريحات واشنطن بشأن استئناف الحرب: تواطؤ فاضح مع الاحتلال

(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، على إقرار الإدارة الأمريكية بأنها أُبلغت مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلة إن ذلك يُعد دليلًا واضحًا على شراكة واشنطن المباشرة في "حرب الإبادة" التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

وقالت حماس في بيان لها، إن هذا الاعتراف يكشف مجددًا التواطؤ الأمريكي الفاضح مع الاحتلال، ويفضح زيف الادعاءات الأمريكية بشأن سعيها إلى تحقيق التهدئة في المنطقة.

وأضاف البيان أن واشنطن، من خلال دعمها السياسي والعسكري غير المحدود لإسرائيل، تتحمل المسؤولية الكاملة عن المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي أدت إلى مقتل النساء والأطفال في غزة، معتبرة أن ذلك يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال ومن يدعمه على الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن نضاله المشروع حتى إنهاء الاحتلال وانتزاع حقوقه كاملة غير منقوصة.