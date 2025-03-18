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الإعلان رسميا عن استشهاد رئيس حكومة حماس في غزة

12:27 م الثلاثاء 18 مارس 2025

سلاح الجو الإسرائيلي

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وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد رئيس حكومتها في قطاع غزة، عصام الدعاليس، وأفراد من عائلته جراء غارة إسرائيلية على القطاع.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية فقد استشهد الدعاليس بغارة إسرائيلية مع 3 من أبنائه و2 من أحفاده.

كما أعلنت الحركة استشهاد كلا من وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني محمود أبو وطفة، ومدير عام جهاز الأمن الداخلي بهجت أبو سلطان.

واستأنفت إسرائيل الحرب على غزة، فجر اليوم الثلاثاء، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير الماضي؛ مما أدى إلى استشهاد أكثر من 320 مواطنًا.

ومن جانبها، أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة فجر الثلاثاء، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من ٣٠٠ فلسطيني حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال، وبما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار ويعد تصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

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