إدارة ترامب: إسرائيل أبلغتنا بشأن استئناف الحرب على غزة

(وكالات)

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: "لقد تم إبلاغ إدارة ترامب والبيت الأبيض من قبل إسرائيل بشأن الهجمات التي وقعت اليوم في غزة. وقد أوضح الرئيس ترامب بشكل قاطع أن حماس والحوثيين وإيران، وكل من يسعى لنشر الإرهاب، ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضًا ضد الولايات المتحدة، سيدفعون ثمن أفعالهم".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية، بناءً على توجيهات المستوى السياسي، تشن هجومًا واسعًا على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلاً عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الأخير ووزير الدفاع قد أصدرا تعليمات مباشرة للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس.

بدورها، اتهمت حركة "حماس" رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من جميع التزاماته، مؤكدة أن هذا التصعيد يعكس رغبة الحكومة الإسرائيلية في استمرار العدوان على غزة.