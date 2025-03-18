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"مصدومون".. أول تعليق من الأمم المتحدة على تجدد الحرب في غزة

12:24 م الثلاثاء 18 مارس 2025

أنطونيو جوتيريش

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وكالات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء، عن صدمته إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، والتي أودت بحياة عدد كبير من المدنيين.

ونقل بيان منسوب لنائب المتحدث باسم الأمين العام بشأن غزة، فرحان حق، عن جوتيريش "المناشدة باحترام وقف إطلاق النار، واستئناف المساعدات الإنسانية دون عوائق والإفراج عن الأسرى المتبقين دون قيد أو شر".

وفي وقت سابق، أدانت جمهورية مصر العربية الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، في الساعات الأولى اليوم الثلاثاء.

وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية الثلاثاء، أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة فجر الثلاثاء، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من ٣٠٠ فلسطيني حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال، وبما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار ويعد تصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

واستشهد أكثر من 326 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم على قطاع غزة.

وشنت إسرائيل ضربات جوية جديدة في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ"تصعيد القوة العسكرية" بعد تعثر المحادثات مع حركة حماس بشأن الإفراج عن مزيد من الأسرى.

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أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الحرب في غزة الغارات الجوية الإسرائيلية قطاع غزة
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