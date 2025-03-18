أزمة البيض تضرب الولايات المتحدة.. وواشنطن تطلب توريدات إضافية من ألمانيا

برلين - (د ب أ)

طالبت الولايات المتحدة من ألمانيا زيادة توريد البيض إليها، وذلك على خلفية أزمة حادة تعاني منها واشنطن في البيض.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الألماني للبيض: "لقد تلقينا بالفعل طلبا من الولايات المتحدة". ولم يدل الاتحاد، الذي يمثل اقتصاد إنتاج البيض في ألمانيا، بمزيد من التفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن البيض أصبح نادرا ومكلفا في الولايات المتحدة بعد تفشي مرض إنفلونزا الطيور. وأُعلن الأسبوع الماضي أن السلطات الأمريكية طلبت بالفعل من دول أوروبية أخرى زيادة توريد بيض الدجاج إلى الولايات المتحدة. ووفقا لتقارير إعلامية، تلقت اتحادات اقتصادية متخصصة في هذا المجال في الدنمارك والسويد طلبات بذلك. وبسبب خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء جرينلاند، أصبحت العلاقات بين الدنمارك والولايات المتحدة متوترة حاليا.

وبحسب بيانات سابقة من رئيس الاتحاد الألماني للبيض، هانز-بيتر جولدنيك، يتم بالفعل تصدير كميات صغيرة إلى الولايات المتحدة عبر صفقات فورية، ولكن الحجم التجاري ضئيل للغاية، حيث لا يوجد في ألمانيا أيضا وفرة من البيض. وغطت ألمانيا 73% فقط من البيض المستهلك بإنتاج محلي في عام 2023 واستوردت الباقي.

وكان السبب الرئيسي في نقص البيض في الولايات المتحدة التفشي الأخير لإنفلونزا الطيور والارتفاع الحاد في أسعار البيض. وينتشر فيروس "إتش 5 إن 1" حاليا على نطاق واسع بين الطيور البرية في جميع أنحاء العالم. وفي الولايات المتحدة، انتشر المرض في مزارع الدواجن ومنتجات الألبان. ومن أجل احتواء العدوى، تم إعدام عدد كبير من الدجاجات البياضة.

ولم يصدر بعد تأكيد من الحكومة الأمريكية بشأن الطلبات المختلفة على البيض في أوروبا.