أول تعليق من الخارجية الفلسطينية على استئناف الحرب بغزة

(وكالات)

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بتدخل دولي عاجل لوقف ما وصفته بجريمة الإبادة الجماعية وتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي المستمر الذي أسفر حتى الآن عن سقوط أكثر من 250 شهيدًا، بالإضافة إلى عشرات المفقودين ومئات الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وفي بيان رسمي، أدانت الوزارة بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، معتبرة أن هذا الهجوم يشكل هروبًا إسرائيليًا من التزاماتها بوقف حرب الإبادة والتهجير، وعرقلةً للجهود الدولية الرامية إلى إعادة الإعمار وتوحيد شطري الوطن الفلسطيني، فضلاً عن تجسيد الدولة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لوقف العدوان واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مشددة على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا لدعم وقف إطلاق النار بشكل فوري.

كما حذرت الخارجية الفلسطينية، من عواقب تنفيذ الاحتلال لمخططاته المتعلقة بتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.