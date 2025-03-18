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بعد استئناف العدوان.. إسرائيل: لا يمكن أن تكون حماس جزءًا من مستقبل غزة

11:33 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

وزارة الخارجية الإسرائيلية

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(وكالات)

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب لا يمكن أن تقبل أن تكون حركة المقاومة الإسلامية حماس جزءًا من مستقبل قطاع غزة.

وادعت الخارجية الإسرائيلية، في بيان أن حركة حماس ترفض كافة الحلول الممكنة التي من شأنها إنهاء الأزمة خلال المفاوضات الجارية.

وزعمت الوزارة في بيان لها أن الأسرى الإسرائيليىين الذين احتجزتهم حماس في الأنفاق كانوا يعانون من إساءات جسدية ونفسية.

كما أكدت الخارجية الإسرائيلية على أن جيش الاحتلال سيواصل التصعيد ضد حماس بشكل متزايد، قائلة إن الضربات العسكرية على غزة تهدف لتحقيق أهداف الحرب الأساسية، والتي تشمل إطلاق سراح الأسرى وتدمير البنية العسكرية لحركة حماس بشكل كامل.

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وزارة الخارجية الإسرائيلية إسرائيل حماس غزة
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