حماس تعلق على استئناف الحرب: إسرائيل مستمرة بمسلسل الجرائم ضد المدنيين

(وكالات)

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهرب من التزاماته، قائلة إن استئناف العدوان والقصف على غزة "استمرارًا في مسلسل جرائم الاحتلال بحق المدنيين في غزة، في وقت يشهد فيه العالم صمتًا مريبًا تجاه تلك الانتهاكات".

واعتبرت الحركة أن التصريحات التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي حول استعدادات من المقاومة لشن هجوم على قواته هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، واعتبرتها مجرد مبررات واهية تهدف لتغطية تصعيده العسكري واستئناف عدوانه الدموي.

وأكدت حماس أن الاحتلال يسعى لتضليل الرأي العام وتقديم أسباب كاذبة لتبرير عودته إلى حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين، قائلة إن تل أبيب تتجاهل جميع التفاهمات التي تم الاتفاق عليها.

وأضافت الحركة أن حماس كانت ملتزمة بالهدنة حتى اللحظة الأخيرة، وسعت بكل جهد للحفاظ على الاتفاق، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ضغوطًا داخلية، اختار إشعال فتيل الحرب مجددًا على حساب دماء الشعب الفلسطيني.