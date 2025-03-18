مصر تدين عودة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

كتبت- أسماء البتاكوشي

أدانت جمهورية مصر العربية الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، في الساعات الأولى اليوم الثلاثاء.

وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية الثلاثاء، أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة فجر الثلاثاء، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من ٣٠٠ فلسطيني حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال، وبما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار ويعد تصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

وأعربت مصر مجدداً عن رفضها الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار.

وطالبت جمهورية مصر العربية، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد وتطالب الأطراف بضبط النفس، وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وفقا لبيان وزارة الخارجية.

واتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهرب من التزاماته، قائلة إن استئناف العدوان والقصف على غزة "استمرارًا في مسلسل جرائم الاحتلال بحق المدنيين في غزة، في وقت يشهد فيه العالم صمتًا مريبًا تجاه تلك الانتهاكات".

واستشهد أكثر من 326 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم على قطاع غزة.

وشنت إسرائيل ضربات جوية جديدة في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ"تصعيد القوة العسكرية" بعد تعثر المحادثات مع حركة حماس بشأن الإفراج عن مزيد من الأسرى.