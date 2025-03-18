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بعد استئناف العدوان.. صحة غزة تدعو إلى التبرع بالدم

11:20 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

الجيش الاسرائيلي

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غزة - (د ب أ)

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مناشدة عاجلة للتبرع بالدم.

ودعت الوزارة في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، "المواطنين والقادرين على التبرع بالدم إلى التوجه بشكل عاجل إلى المستشفيات العاملة في قطاع غزة للتبرع بالدم".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي "للاحتياج العاجل لوحدات دم بعد نفاد رصيدها داخل بنك الدم".

وكانت الوزارة أعلنت استشهاد 326 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم على قطاع غزة.

وشنت إسرائيل ضربات جوية جديدة في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ"تصعيد القوة العسكرية" بعد تعثر المحادثات مع حركة حماس بشأن الإفراج عن مزيد من الأسرى.

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وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة التبرع بالدم
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