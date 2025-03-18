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حماس تتهم إدارة ترامب بالاشتراك في الحرب على غزة

11:18 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

قطاع غزة

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غزة - (د ب أ)

قالت حركة المقاومة الإسلامية( حماس)، اليوم الثلاثاء، إن التنسيق الإسرائيلي المسبق مع الإدارة الأمريكية يؤكد شراكة الأخيرة في "حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني".

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع قوله إن "الاحتلال المجرم وبتنسيق أمريكي مسبق يستأنف حرب الإبادة الجماعية ويرتكب عشرات المجازر بحق شعبنا".

وأضاف القانوع أن "تنسيق الاحتلال المسبق مع الإدارة الأمريكية يؤكد شراكتها في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "نتنياهو انقلب على الاتفاق وقرر استئناف الحرب على غزة لتصدير أزمته الداخلية وفرض شروط تفاوضية جديدة".

وأكد القانوع أن "حماس التزمت بكامل بنود الاتفاق وحرصت على تثبيته والانتقال للمرحلة الثانية لكن الاحتلال رفض"، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري للضغط على الاحتلال بوقف شلال الدم في غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت استشهاد 326 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم على القطاع.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية جديدة في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ"تصعيد القوة العسكرية" بعد تعثر المحادثات مع حركة حماس بشأن الإفراج عن مزيد من الأسرى.

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