جيش الاحتلال يطالب بإخلاء عدد من المناطق في غزة



(وكالات)

صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية في قطاع غزة، حيث أصدر اليوم الثلاثاء، أوامر بإخلاء عدد من المناطق في الجزء الشرقي من القطاع، تزامنًا مع موجة من الغارات الجوية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، أن الجيش بدأ "هجومًا قويًا" يستهدف ما زعم أنه مراكز المقاومة الفلسطينية مشيرًا إلى أن مناطق بيت حانون، وخربة خزاعة، وعبسان الكبيرة والجديدة شرقي غزة باتت "ساحات قتال خطرة". ودعا السكان إلى مغادرة تلك المناطق والتوجه إلى مراكز إيواء في غرب غزة وخان يونس.

في سياق متصل، نفذت جيش الاحتلال سلسلة من الضربات الجوية ضد عدة مواقع في غزة، وسط تعهدات رسمية بـ"تصعيد القوة العسكرية" في ظل تعثر المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الحكومة أعطت تعليمات للجيش بتوسيع نطاق ما زعم أنه استهداف حماس في جميع أنحاء غزة، مؤكدًا أن إسرائيل ستتخذ "إجراءً عسكريًا متزايدًا" ردًا على ما وصفه برفض الحركة لكل المقترحات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.