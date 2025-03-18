قصف غزة.. ارتفاع عدد ضحايا الغارات إلى 330 شهيدا حتى الآن

وكالات

أعلنت مستشفيات قطاع غزة، أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 330 شخصا وإصابة العشرات بجروح.

وشنت إسرائيل ضربات جوية جديدة على حركة حماس في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ"تصعيد القوة العسكرية" بعد تعثر المحادثات بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان، أنها أصدرت تعليمات للجيش باستهداف حماس في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس في غزة ردا على رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن ورفضها كل مقترحات وقف إطلاق النار.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان "إسرائيل ستتحرك من الآن فصاعدا ضد حماس بقدرة عسكرية متزايدة".