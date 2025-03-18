قصف غزة.. ارتفاع عدد ضحايا الغارات إلى 322 شهيدا خلال 5 ساعات



وكالات

استأنفت القوات الإسرائيلية الحرب على قطاع غزة، اعتبارا من مساء أمس، بزعم عدم وفاء حركة حماس بالتزاماتها في إطلاق سراح الأسرى.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن أكثر من 322 شهيدا ومفقودا وعشرات المصابين حتى الآن خلال 5 ساعات، وفقا لروسيا اليوم.

كانت مصادر عسكرية إسرائيلية قد أفادت الأحد، أن حكومة نتنياهو قد توافق على شن عمليات عسكرية جديدة في قطاع غزة إذا لم يتم تحقيق تقدم في اتفاق تبادل الرهائن، فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلي أن هناك دعما أمريكيا لهذه التحركات.

من جانبها، اتهمت حركة "حماس" نتنياهو بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من جميع التزاماته.

وكانت "حماس" أعلنت الخميس الماضي استئناف المحادثات مع الوسطاء في العاصمة القطرية الدوحة، بعد خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال عدم بدء المرحلة الثانية كما هو متفق عليه، ووقفها للبروتوكول الإنساني وحصار غزة للأسبوع الثاني.

وأبدت الحركة مرونة في التفاوض بموافقتها على مقترح الوسطاء بالإفراج عن جندي إسرائيلي-أمريكي و4 جثامين لمزدوجي الجنسية، فيما حاول نتنياهو إلقاء اللوم مجددا على الحركة، زاعما أنها "تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية".

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات وقف النار في غزة وإبرام اتفاق تبادل الأسرى بأنها "معقّدة للغاية"، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق.