الدفاعات الروسية تسقط 46 مسيرة أوكرانية جنوب البلاد

وكالات

أسقطت الدفاعات الروسية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، 46 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقط الدفاع الجوي 46 مسيرة أوكرانية، منها 41 في مقاطعة بيلجورود، و2 في مقاطعة بريانسك و2 في مقاطعة كورسك، و1 في مقاطعة أوريول".

وشنت قوات كييف مؤخرا أكبر هجوم بالمسيرات على مناطق شمال وجنوب غربي روسيا، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 337 مسيرة منها 91 في مقاطعة موسكو، فيما أسفر الاعتداء عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 18 آخرين، وفقا لروسيا اليوم.