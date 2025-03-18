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مسؤول أمريكي: ترامب سيتواصل مع زعيم كوريا الشمالية عاجلا أم آجلا

07:45 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

صورة 4 ترامب

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وكالات

قال القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية جوزيف يون، إنه من المرجح أن يتواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عاجلا أو آجلا" مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ولفت يون إلى أن ترامب "لم يقل قط شيئا سيئا عن زعيم كوريا الشمالية"، وفقا لروسيا اليوم.

وقبل أيام أعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في الحوار مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن لديه علاقات جيدة مع كيم جونج أون.

يشار إلى أنه منذ انهيار القمة الثانية بين كيم وترامب في هانوي عام 2019، تخلت كوريا الشمالية عن الدبلوماسية وكثفت جهودها لتطوير الأسلحة ورفضت العروض الأمريكية لإجراء محادثات.

وقال ترامب بعد أشهر من القمة التاريخية الأولى بينه وبين كيم في سنغافورة في يونيو 2018، خلال تجمع لمناصريه، إنه والزعيم الكوري الشمالي وقعا "في الحب".

لكن قمتهما الثانية في العام 2019 انهارت على خلفية تخفيف العقوبات وما سيكون على بيونغ يانغ التخلي عنه في المقابل.

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