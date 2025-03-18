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هل أعطى ترامب إسرائيل الضوء الأخضر لاستئناف الهجمات على حماس؟

06:16 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لاستئناف الهجمات على حركة "حماس" بعد رفض الأخيرة إطلاق سراح الرهائن.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا قبل بدء العملية في قطاع غزة، بحسب روسيا اليوم.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن إسرائيل أعطت إشعارا مسبقا بالهجمات.

وحذرت ليفيت "حماس" وغيرها "من أعداء إسرائيل والولايات المتحدة" في المنطقة من أنهم "سيدفعون ثمنا باهظا"، قائلة: "سيفتح باب الجحيم"، مكررة تهديدا متكررا للرئيس ترامب.

وضغط ترامب من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وهدد مرارا وتكرارا بأن "حماس" ستواجه العودة إلى الحرب إذا لم تمتثل.

ومن بين الرهائن مواطن أمريكي واحد على قيد الحياة، وهو عيدان ألكسندر، مزدوج الجنسية، والذي كان يخدم في الجيش الإسرائيلي عندما اختطفته "حماس" في السابع من أكتوبر 2023.

ووفق الصحيفة: "من بين الرهائن الـ 59 المتبقين في غزة، تعتقد إسرائيل أن ما يصل إلى 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة".

وألقت "حماس" باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لتعريض حياة الرهائن المتبقين للخطر بإلغاء وقف إطلاق النار.

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