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قصف غزة.. 580 شهيدا ومصابا حصيلة الغارات على القطاع حتى الآن

05:54 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

غارات إسرائيلية

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وكالات

ارتفعت ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 230 شهيدا و350 مصابا حتى الآن، وفقا لما نقلته روسيا اليوم عن مصادر طبية فلسطينية.

وقالت مصادر طبية، إن اللواء محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية بغزة، استشهد جراء الغارات على مدينة غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الهجوم الجوي شمل اغتيال قيادات عسكرية متوسطة وقيادات سياسية في حركة حماس.

وقال مدير المستشفيات في قطاع غزة، إن عشرات الإصابات لا يمكن الوصول لها حتى الآن.

وشمل الهجوم أحزمة نارية جديدة على شمال غزة.

كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان أنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الدفاع والشاباك هجوما واسعا على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أنحاء قطاع غزة".

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