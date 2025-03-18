قصف غزة.. وزير دفاع إسرائيل يُهدد حماس: عدنا للقتال وستفتح أبواب الجحيم



وكالات

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حركة حماس، اليوم الثلاثاء، في حال لم تطلق سراح جميع الرهائن المحتجزين لديها، قائلا: "عدنا للقتال وسط رفض حماس إطلاق سراح الرهائن وتهديدها للجنود الإسرائيليين".

وأوضح: "إذا لم تطلق حماس سراح جميع الرهائن فإن أبواب الجحيم سوف تفتح في غزة"، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلنت إسرائيل أن الغارات الجوية الواسعة النطاق التي شنّتها على غزة فجر الثلاثاء "تأتي في أعقاب رفض حماس المتكرّر إطلاق سراح" الرهائن المحتجزين في القطاع، متوعّدة الحركة الفلسطينية بضربات أشدّ في المستقبل.

وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان، إن الغارات الجوية التي نفّذت بأمر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع كاتس "تأتي في أعقاب رفض حماس المتكرّر إطلاق سراح رهائننا ورفضها لكل المقترحات التي تلقّتها من المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف والوسطاء".