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قصف غزة.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات على القطاع لـ230 شهيدا

05:44 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

الغارات الإسرائيلية

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وكالات

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، قبل قليل، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 230 شهيدا حتى الآن، وفقا لسكاي نيوز.

وكشفت مصادر فلسطينية، عن أسماء بعض القياديين من حركة حماس، الذين قتلوا في غارات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على قطاع غزة.

وأعلنت مصادر فلسطينية، مقتل أبو عبيدة الجماصي عضو المكتب السياسي في حماس ورئيس لجنة الطوارئ.

وقالت المصادر، إن مسؤول العمليات الداخلية في غزة العميد بهجت حسن أبو سلطان، قتل أيضا في غازة إسرائيلية على غزة.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لحماس مقتل محمود أبو وطفة المسؤول الأمني الكبير بالحركة.

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