قصف غزة.. مصادر تابعة لحماس: أكثر من 200 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية

وكالات

أعلنت مصادر تابعة لحركة حماس، سقوط أكثر من 200 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء القطاع، وفقا لسكاي نيوز.

وكشفت مصادر فلسطينية، عن أسماء بعض القياديين من حركة حماس، الذين قتلوا في غارات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على قطاع غزة.

وأعلنت مصادر فلسطينية، مقتل أبو عبيدة الجماصي عضو المكتب السياسي في حماس ورئيس لجنة الطوارئ.

وقالت المصادر، إن مسؤول العمليات الداخلية في غزة العميد بهجت حسن أبو سلطان، قتل أيضا في غازة إسرائيلية على غزة.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لحماس مقتل محمود أبو وطفة المسؤول الأمني الكبير بالحركة.